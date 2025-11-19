Bimbo di 20 mesi beve soda caustica scambiandola per latte | perde metà lingua e va in infarto

Non è una tragedia imprevedibile né un evento isolato: gli incidenti domestici che coinvolgono prodotti chimici continuano a colpire i bambini più spesso di quanto i giornali raccontino. La storia di Sam Anwar Alshameri, 20 mesi, non è soltanto un racconto di dolore, ma una prova reale di quanto. 🔗 Leggi su Today.it

