Bimba di 2 anni dimessa dall' ospedale morta il giorno dopo tra le braccia dei genitori

Trentotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera e propria tragedia quella che giunge da poco oltre il confine regionale, più precisamente dalla provincia di Belluno, dove una bambina di 2 anni è morta poche ore dopo essere stata dimessa dallospedale Santa Maria del Prato di Feltre. dove era stata portata per problemi respiratori.I. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

