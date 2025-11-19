Bimba di 2 anni dimessa dall' ospedale morta il giorno dopo tra le braccia dei genitori
Una vera e propria tragedia quella che giunge da poco oltre il confine regionale, più precisamente dalla provincia di Belluno, dove una bambina di 2 anni è morta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. dove era stata portata per problemi respiratori.I. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
