Bilaterale Trump-bin Salman anche Cristiano Ronaldo presente alla cena alla Casa Bianca il tycoon | Mio figlio è un suo grande fan - VIDEO
Tra gli altri ospiti figuravano Elon Musk, David Ellison, Gianni Infantino (presidente della Fifa) e Tim Cook, amministratore delegato di Apple C’era anche Cristiano Ronaldo al sontuoso banchetto organizzato alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump in onore del principe ereditario saudita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
(Agenzia_Nova) - Il presidente Usa, Donald Trump, ha definito possibile un accordo con l'Arabia Saudita sul nucleare a scopi civili. Lo ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale durante un bilaterale con il principe ereditario saudita. "Lo vedo possibile", ha affer Vai su X
la Repubblica. . A Busan, in Corea del Sud, l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, il primo dal 2019, è durato meno di due ore. I due leader non hanno concesso nessuna conferenza stampa al termine del bilaterale e le uniche dichiarazioni arrivate sono qu - facebook.com Vai su Facebook
Bilaterale Trump-bin Salman alla Casa Bianca. Il presidente Usa: «MbS ha fatto cose incredibili per i diritti umani» - In corso a Washington, nello Studio Ovale, l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il principe saudita Mohammed bin Salman ... Riporta msn.com
Bin Salman alla Casa Bianca da Trump - Un bilaterale nel quale Salman ha accettato di investire 600 miliardi di dollari negli Usa, una cifra che ... Si legge su rainews.it
Trump accoglie Bin Salman alla Casa Bianca: accordi su F-35 e nucleare - Durante la cena di gala con ospiti internazionali, Trump sottolinea il ruolo strategico di Riyad e i legami con l’Arabia Saudita ... Segnala fortuneita.com