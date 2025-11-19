Bilaterale Trump-bin Salman anche Cristiano Ronaldo presente alla cena alla Casa Bianca il tycoon | Mio figlio è un suo grande fan - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra gli altri ospiti figuravano Elon Musk, David Ellison, Gianni Infantino (presidente della Fifa) e Tim Cook, amministratore delegato di Apple C’era anche Cristiano Ronaldo al sontuoso banchetto organizzato alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump in onore del principe ereditario saudita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

