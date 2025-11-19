Bilancio comunale 2026 Tasse e tariffe ferme dall’evasione 1,7 milioni | Manovra di crescita

Nessun aumento per rette o tributi (inevitabile, viene da dire, trattandosi dell’ultima manovra prima delle elezioni amministrative), un recupero dell’evasione su base locale che dovrebbe fruttare quasi 1,7 milioni e gettito dell’imposta di soggiorno confermato a 430mila euro nonostante l’assenza del Gran premio di Formula 1. La Giunta ha presentato ieri in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2026, che definisce la programmazione economica del Municipio per il prossimo anno. CAPITOLO ENTRATE Entrate correnti stabili sui 65 milioni. Una grossa fetta arriveranno da Imu (16 milioni), addizionale Irpef (10,77 milioni) e Canone unico patrimoniale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio comunale 2026. Tasse e tariffe ferme, dall’evasione 1,7 milioni: "Manovra di crescita"

