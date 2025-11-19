Bike to work consegnati i buoni prima di Natale

Veneziatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per le spese nei negozi. Si è concluso con una cerimonia in Consiglio comunale il primo anno di sperimentazione del progetto che assegna buoni spesa a chi va al lavoro in bicicletta, lasciando l'auto a casa. Io concorso era partito a settembre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

bike to work consegnati5 consigli per affrontare al meglio il bike to work con il buio - Scopri come affrontare il Bike to Work al buio con consigli sulla visibilità, attenzione agli animali, manutenzione della bici e abitudine ... Si legge su bikeitalia.it

Bike to Work, i numeri sorridono - Sono quasi 135mila, nei primi sei mesi del 2025, i chilometri in bicicletta percorsi in città per andare e tornare dal lavoro grazie al progetto comunale Bike to Work. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bike To Work Consegnati