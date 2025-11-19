Bibbona rifiuta il test antidroga dopo aver causato un incidente | denunciato e auto sequestrata

Un 35enne di Castagneto Carducci è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento preliminare sull’assunzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri, durante un servizio esterno di pattuglia, sono intervenuti a seguito di un incidente causato dall'uomo mentre era alla guida della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Occhi lucidi e distrazione al volante, "pochi indizi legittimano il test antidroga": chi si rifiuta commette reato - Sono questi alcuni dei segnali che possono far scattare il test antidroga per chi è alla guida. Da tgcom24.mediaset.it

Test antidroga per automobilisti, chi si rifiuta commette un reato: ecco cosa cambia - Alle forze dell’ordine bastano questi pochi indizi per «legittimare l’invito» rivolto al conducente di un mezzo a sottoporsi a un test ... Lo riporta ilmessaggero.it

Chi si rifiuta commette un reato, come funziona il test antidroga per automobilisti - Alle forze dell’ordine bastano questi pochi indizi per «legittimare l’invito» rivolto al conducente di un mezzo a sottoporsi a un test ... Scrive ilmattino.it