Biasin riflette | Derby? Carlos Augusto parte titolare questa cosa crea diversi problemi Vi spiego perché

Inter News 24 Biasin riflette sul derby e sull’ormai certa presenza di Carlos Augusto dal primo minuto al posto di Dumfries, alle prese con un infortunio. In vista del derby di domenica contro il Milan, l’ Inter di Cristian Chivu dovrà affrontare la difficile situazione legata all’assenza di Denzel Dumfries, assente per infortunio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin nel suo editoriale su TMW, la squadra nerazzurra dovrà trovare una soluzione efficace per sostituire l’esterno olandese sulla fascia destra. Carlos Augusto, soluzione per il posto di Dumfries. Con Dumfries fuori causa, una delle opzioni più probabili è l’impiego di Carlos Augusto come sostituto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin riflette: «Derby? Carlos Augusto parte titolare, questa cosa crea diversi problemi. Vi spiego perché»

Inter, Biasin sul derby: 'A mente fredda fa più male perché il Milan è stato superiore' - Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabrizio Biasin ha scritto sul proprio account X della sconfitta incassata dall'Inter nel Derby col Milan, delle mancanze degli uomini di Simone Inzaghi e del ... it.blastingnews.com scrive

Biasin su Linterista.it: "Inter, Skriniar, derby e altre balle: non fatevi fottere" - Dire “che bello”, “che bravo”, “che esempio” è sciocco, autolesionista, ci predispone alla delusione, ché quelli lì prima vengono sotto ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com

Inter, Carlos Augusto: "Abbiamo studiato i derby persi. Visto perché serve gente forte in panchina?" - Carlos Augusto, esterno sinistro dell'Inter, ha parlato a Mediaset prima del derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan: "E' chiaro che siamo l'Inter e dobbiamo giocare per ... calciomercato.com scrive