Bianca Balti | A Los Angeles sono mamma e casalinga di Mia Sono risalita dal buio grazie alle amiche

Lodi – "Quando sono in giro per il mondo per lavoro, non posso portare Mia con me. Quando sono a casa, faccio la mamma e la casalinga: mia figlia non sa nulla del mio mondo professionale. Finalmente invece, ricevo un premio a Los Angeles ed è qui con me: sono felicissima". Bianca Balti, 41 anni, super top model partita da Lodi alla conquista della moda mondiale, gli occhi spalancati carichi di gioia, si confida all' Ansa sul tappeto rosso di 'We Do It Together', casa di produzione indipendente dedicata a sostenere la presenza e l'immagine delle donne nei media e nel cinema. Nel 2023 ha portato dal crowdfunding agli Oscar il film 'Tell It Like a Woman', poi proiettato all'Onu in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bianca Balti: “A Los Angeles sono mamma e casalinga di Mia. Sono risalita dal buio grazie alle amiche”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Beverly Hills, Bianca Balti premiata come 'Woman of Inspiration'. La top model ospite della casa di produzione indipendente 'We Do It Together' #ANSA Vai su X

Bianca Balti dura nei confronti di Alfonso Signorini “Crea false notizie, non sarò al GF Vip”, ma poi fa una gaffe - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Balti: “A Los Angeles sono mamma e casalinga di Mia. Sono risalita dal buio grazie alle amiche” - La top model di Lodi premiata come 'Woman of inspiration': “Una mamma fa sempre tutto per essere di esempio ai propri figli, questo riconoscimento lo dedico a Mia (che non sa nulla del mio lavoro)" ... Segnala ilgiorno.it

Bianca Balti: “A casa faccio la mamma e la casalinga”, la dedica speciale alla figlia Mia - Bianca Balti arriva per la prima volta con la figlia Mia: il momento del premio e la sua dedica dolcissima hanno fatto emozionare tutti. Da donnaglamour.it

Bianca Balti a casa dopo Sanremo, la cena con le amiche: “Tre settimane fa l’ultima chemio, mi hanno dato forza” - Bianca Balti è tornata a Los Angeles dopo il Festival di Sanremo 2025 e ha festeggiato con le amiche. Secondo fanpage.it