Beverly Hills Bianca Balti premiata come ' Woman of Inspiration' | Felicissima lo dedico a mia figlia

La top model lodigiana, da anni residente in città, ha ricevuto il riconoscimento dalle mani della console generale di Los Angeles Raffaella Valentini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Beverly Hills, Bianca Balti premiata come 'Woman of Inspiration': "Felicissima, lo dedico a mia figlia"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Beverly Hills, Bianca Balti premiata come 'Woman of Inspiration'. La top model ospite della casa di produzione indipendente 'We Do It Together' #ANSA Vai su X

All'Antico Vinaio. . Direttamente dall’Antico Vinaio di Beverly Hills Vi annuncio la prossima apertura di AV qui negli Stati Uniti Stiamo per diventare il brand di food Italiano più grande di tutta l’America - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Balti: “A Los Angeles sono mamma e casalinga di Mia. Sono risalita dal buio grazie alle amiche” - Quando sono a casa, faccio la mamma e la casalinga: mia figlia non sa nulla del mio mondo professionale. Scrive ilgiorno.it

Bianca Balti premiata da We Do It Together: «A casa sono mamma e casalinga, mia figlia non sa nulla del mio lavoro. Da sole non riusciamo a fare niente» - Ma quei due mondi, uniti nel cuore, sono a lungo rimasti separati. Secondo msn.com

Bianca Balti, 'donna d'esempio' per We Do It Together - Quando sono a casa, faccio la mamma e la casalinga: mia figlia non sa nulla del mio mondo professionale. Da ansa.it