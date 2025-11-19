Bersani a La7 | Meloni e Tajani saltano gridando ‘Chi non salta comunista è’? Un governo di saltimbanchi

“ Tajani e Meloni che saltano al coro ‘Chi non salta comunista è’? Ma chi salta che governo è? Di saltimbanchi. Abbiano almeno il rispetto del ruolo. Vedere poi Tajani che saltella fa una certa impressione “. È l’affondo di Pier Luigi Bersani sulla scena ‘folkloristica” offerta dalla premier e dal suo vice Antonio Tajani nel giorno di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali in Campania. Ospite di Dimartedì (La7), l’ex ministro parte dalla manovra economica per tracciare un bilancio di tre anni di esecutivo: “Da questa manovra emerge che il governo Meloni non riconosce i problemi, non li guarda in faccia, li nega, li annega nella propaganda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni e Tajani saltano gridando ‘Chi non salta comunista è’? Un governo di saltimbanchi”

