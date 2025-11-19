Berrettini e Cobolli regolano l' Austria ItalDavis in semifinale

Bastano i due singolari agli azzurri che ora se la vedranno col Belgio BOLOGNA - L'Italia vola in semifinale di Coppa Davis 2025. All'esordio nelle Final Eight di Bologna, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri liquidano l'Austria nei due singolari, risparmiando fatiche ulteriori ai doppisti Sim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

