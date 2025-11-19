Bernabè Juve | affare per gennaio o giugno? Il Parma non sembra avere dubbi ecco la risposta sul gioiello spagnolo…Cosa bisogna aspettarsi

Bernabè Juve: operazione a gennaio o giugno? Il Parma ha deciso il futuro del gioiello spagnolo, ecco che cosa succederà. Il casting per la regia della nuova Juve è aperto, e se Granit Xhaka rappresenta l’usato sicuro da provare a prendere subito, c’è un nome che stuzzica la fantasia della dirigenza per il futuro: Adrián Bernabé. Il talento del Parma è considerato il profilo perfetto per tecnica e prospettiva, ma come riportato da Tuttosport, strapparlo ai ducali nella sessione invernale è una missione ai limiti dell’impossibile. Il faro del Parma: qualità da top club. Il centrocampista spagnolo classe 2001 è la stella indiscussa del Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernabè Juve: affare per gennaio o giugno? Il Parma non sembra avere dubbi, ecco la risposta sul gioiello spagnolo…Cosa bisogna aspettarsi

