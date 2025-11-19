Bergamotto la nuova opposizione all' Igp non preoccupa il comitato ma rallenta la strada per Bruxelles
Era un rischio calcolato, quello che i “nemici del bergamotto”, come li definisce Rosario Previtera, tornassero con una nuova offensiva contro il marchio Igp (indicazione geografica protetta) che l'agrume di Reggio Calabria è ormai a un passo dall'ottenere.Dopo la pubblicazione nella gazzetta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
È arrivata la nuova fragranza unisex di Biosline Un profumo che sposa la freschezza del Bergamotto con il brio speziato del pepe nero , la dolcezza delicata della vaniglia , il gelsomino e la fava tonka Perfetta come idea regalo sia per lei che per lui, - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Rosario Previtera: Il calvario del Bergamotto di Reggio Calabria IGP non è ancora finito! - il calvario del Bergamotto di Reggio Calabria IGP. Scrive newsfood.com
Reggio Calabria, il Bergamotto IGP raccontato dall’Associazione “Le Muse” - L’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria entra nel suo 26° anno di attività ed inizia la nuova programmazione. Come scrive strettoweb.com
Bagarre alla Cittadella per il disciplinare Igp del Bergamotto di Reggio Calabria - Organizzazioni di agricoltori spaccate, la Regione cerca di mediare ma il processo sembra in salita. rainews.it scrive