Bergamo pronti cinque nuovi alloggi Pnrr per l’housing first
Bergamo. Sono terminati i lavori di riqualificazione dei cinque appartamenti comunali destinati all’ housing first, il progetto rivolto a persone in condizioni di forte marginalità. Gli alloggi si trovano in Città Alta, tra via Gombito, via Solata e via Porta Dipinta, e sono stati ristrutturati con 710mila euro messi a disposizione dal Pnrr: mezzo milione per lavori e arredi e altri 210mila per la gestione. Lo stesso finanziamento aveva già permesso di avviare, lo scorso marzo, i tre “alloggi ponte” di via Bono, via Broseta e via Serassi. L’housing first si basa sull’inserimento diretto in appartamenti indipendenti come punto di partenza per un percorso di autonomia e reinserimento sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
