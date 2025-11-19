Bergamo offre il suo aiuto a un anziano per parcheggiare ma poi gli ruba l' auto
Il ladro è stato successivamente intercettato e denunciato per furto aggravato e la macchina è stata restituita al proprietario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Bergamo, offre il suo aiuto a un anziano per parcheggiare ma poi... gli ruba l'auto - A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un 38enne francese senza fissa dimora si è offerto di parcheggiare l'auto a un 85enne in difficoltà ma poi gliel'ha rubata. Scrive msn.com