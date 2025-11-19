Bergamo l’Università dice basta alla violenza sulle donne | inaugurata l’aiuola intitolata a Paola Mostosi

Bergamonews.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. In avvicinamento alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’Università degli studi di Bergamo ha dedicato il pomeriggio di martedì 18 novembre a due iniziative promosse dal Comitato Unico di Garanzia (CUG): l’inaugurazione dell’aiuola di Iris Barbate (collezione Luigi Mostosi) in memoria di Paola Mostosi, laureata in Economia all’Università di Bergamo, sequestrata e uccisa nel 2002 a soli 24 anni, e di tutte le donne vittime di violenza; e l’evento di approfondimento “La condizione femminile nei contesti di guerra”, ospitato nella Sala Galeotti del Campus di via dei Caniana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bergamo, via le panchine dal viale: «Basta spaccio e maranza». La Lega: lo chiedevamo da anni - Adesso sono state tolte dal Comune di Bergamo e, al loro posto, lungo ... Secondo bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo L8217universit224 Dice Basta