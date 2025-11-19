Bergamo – Ogni volta che le previsioni meteo minacciano pioggia, incrociano le dita. Ora però sono stanchi e scoraggiati e pretendono interventi per risolvere la situazione. Nuova protesta dei residenti di via Pascolo dei Tedeschi, la strada di campagna, perlopiù sterrata, che lambisce i territori di Bergamo, Mozzo e Valbrembo: “Quando piove, la via si trasforma in un fiume, creando gravi disagi ai cittadini e danni alle poche abitazioni presenti lungo il tracciato”. La causa principale del problema è da ricercare “ nello stato di incuria dei fossi a lato della strada e dei piccoli canali di cemento trasversali realizzati dal Comune di Bergamo nel primo tratto della via”, spiegano gli abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, la strada che si trasforma in un fiume quando piove. “In via Pascolo dei Tedeschi serve asfalto e cura”