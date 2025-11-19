Bergamo francese offre aiuto ad anziano per parcheggiare ma gli ruba l’auto
Il derubato ha subito dato l'allarme e i carabinieri si sono messi sulle tracce del ladro, che è stato poi rintracciato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
