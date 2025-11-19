Bergamo francese offre aiuto ad anziano per parcheggiare ma gli ruba l’auto

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derubato ha subito dato l'allarme e i carabinieri si sono messi sulle tracce del ladro, che è stato poi rintracciato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

bergamo francese offre aiuto ad anziano per parcheggiare ma gli ruba l8217auto

© Imolaoggi.it - Bergamo, francese offre aiuto ad anziano per parcheggiare ma gli ruba l’auto

Leggi anche questi approfondimenti

bergamo francese offre aiutoBergamo, offre il suo aiuto a un anziano per parcheggiare ma poi... gli ruba l'auto - A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un 38enne francese senza fissa dimora si è offerto di parcheggiare l'auto a un 85enne in difficoltà ma poi gliel'ha rubata. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Francese Offre Aiuto