Benvenuti in Atelier | tre giorni per scoprire il valore dell’artigianato moda italiano
Torna nel fine settimana, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, “Benvenuti in Atelier”, l’iniziativa di CNA Federmoda che racconta al pubblico il valore dell’artigianato moda aprendo laboratori e atelier in tutto il Paese. Nella Città Metropolitana di Firenze saranno sei le imprese che aderiranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Benvenuti in Atelier, il nuovo weekend di Cna Federmoda https://shorturl.at/OcPOa CNA Federmoda - facebook.com Vai su Facebook
Torna l’edizione 2025 di Benvenuti in Atelier oltrelecolonne.it/torna-ledizion… via @OltreleColonne Vai su X
Tutto pronto per “Benvenuti in Atelier!”: dal 21 al 23 novembre 2025, un fine settimana tra creatività e saper fare - ”, l’iniziativa nazionale che, dal 21 al 23 novembre, aprirà al pubblico sartorie, laboratori, atelier e botteghe c ... Lo riporta ilmetropolitano.it
Benvenuti in atelier, arriva l’iniziativa della Cna - Un’iniziativa promossa dalla Cna nazionale che nei giorni 21, 22 e 23 novembre vedrà in tutta Italia gli atelier aprirsi... Segnala msn.com