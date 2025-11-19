Benvenuti in Atelier | tre giorni per scoprire il valore dell’artigianato moda italiano

19 nov 2025

Torna nel fine settimana, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, “Benvenuti in Atelier”, l’iniziativa di CNA Federmoda che racconta al pubblico il valore dellartigianato moda aprendo laboratori e atelier in tutto il Paese. Nella Città Metropolitana di Firenze saranno sei le imprese che aderiranno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

