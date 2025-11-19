Benvenuti in Atelier 2025 | torna l’evento nazionale della moda artigiana

Genovatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 23 novembre tornaBenvenuti in Atelier 2025”, iniziativa promossa da Cna Federmoda che apre al pubblico e alle scuole atelier e laboratori artigiani del sistema moda. A Genova e Sanremo saranno coinvolti sartorie, pelletterie, atelier indipendenti e laboratori di stampa tessile, con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

