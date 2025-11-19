Benvenuti in Atelier 2025 | la moda artigiana apre le porte con laboratori e workshop

Da venerdì 21 a domenica 23 novembre arriva “Benvenuti in Atelier 2025”, l’iniziativa nazionale promossa da CNA Federmoda che apre al pubblico – e alle scuole – gli atelier e i laboratori artigiani del sistema moda.A Genova e Sanremo, il progetto coinvolgerà un circuito di sartorie, pelletterie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Benvenuti in Atelier! Il cuore del Made in Italy batte forte! Se ami l'artigianato di alta qualità, non puoi perderti questo evento unico promosso da CNA Federmoda! “Benvenuti in Atelier!” 2025 apre le porte degli studi artigianali italiani, dove nascono vere - facebook.com Vai su Facebook

Torna l’edizione 2025 di Benvenuti in Atelier oltrelecolonne.it/torna-ledizion… via @OltreleColonne Vai su X

"Benvenuti in Atelier 2025”: la moda artigiana apre le porte con laboratori e workshop - Da venerdì 21 a domenica 23 novembre arriva “Benvenuti in Atelier 2025”, l’iniziativa nazionale promossa da CNA Federmoda che apre al pubblico – e alle scuole – gli atelier e i laboratori artigiani ... Si legge su genovatoday.it

Benvenuti in Atelier 2025: torna l’evento nazionale della moda artigiana - “Dal 21 al 23 novembre, Genova e Sanremo aprono le porte di atelier e laboratori artigiani: workshop, dimostrazioni e percorsi formativi per studenti e cittadini alla scoperta del fashion design e del ... genovatoday.it scrive

Tappa reggina per la campagna “Benvenuti in Atelier”, Giosì Vittoria Barbaro accoglierà gli studenti dell’Università di Reggio - Mercoledì 19 novembre alle ore 16 la designer, nonché presidente di CNA Federmoda Calabria sezione mestieri su misura, Giosì Vittoria Barbaro aprirà le porte del suo atelier agli studenti accompagnati ... Si legge su strettoweb.com