Benvenuta Mariavittoria Fiocco rosa per il figlio vip italiano E ora il matrimonio

Un fiocco rosa illumina la galassia azzurra e porta un’ondata di emozione nel mondo del calcio partenopeo. In casa Ssc Napoli, infatti, è nata la piccola Mariavittoria De Laurentiis, prima figlia di Edoardo De Laurentiis e della compagna Teresa Mendozza. La società ha scelto di condividere la gioia con tifosi e appassionati attraverso un post sui social, celebrando il lieto evento con parole semplici ma cariche d’affetto: “Fiocco rosa in casa azzurra: è nata Mariavittoria De Laurentiis! A Edoardo e Teresa gli auguri di tutto il Napoli”. Una frase che ha immediatamente fatto il giro del web, raccogliendo congratulazioni e messaggi di vicinanza da parte della tifoseria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Fiocco rosa in casa Napoli, auguri ad Edoardo De Laurentiis e alla compagna per la nascita della piccola Mariavittoria De Laurentiis. Un'altra erede per la dinastia del produttore cinematografico e patron azzurro. Buona vita ai genitori e alla nascitura. - facebook.com Vai su Facebook

Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria De Laurentiis - Giorno felice per il club azzurro e il vice presidente Edoardo, il presidente De Laurentiis è diventato di nuovo nonno ... Da msn.com

Fiocco rosa in casa Napoli: è nata Mariavittoria, figlia di Edoardo De Laurentiis - Gioia in casa Napoli: è nata Mariavittoria, la figlia del vicepresidente Edoardo De Laurentiis e della moglie Terry Mendoza. Si legge su napolitoday.it

Fiocco rosa in casa Napoli, è nata la figlia di Edo De Laurentiis - E’ venuta alla luce, infatti, la piccola Mariavittoria, figlia del vicepresidente azzurro Edo De Laurentiis e Teresa Mendozza. Come scrive internapoli.it