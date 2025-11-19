Benfica Andreas Schjelderup condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena Il motivo

Calcionews24.com | 19 nov 2025

Benfica, Schjelderup finisce sotto processo: condanna a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale. Il motivo Andreas Schjelderup, giovane calciatore norvegese del Benfica, è stato condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena. La sentenza è arrivata dopo che il giocatore ha diffuso un video classificato come “di categoria 2” insieme ad . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

