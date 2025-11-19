Benfica Andreas Schjelderup condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena Il motivo
Benfica, Schjelderup finisce sotto processo: condanna a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale. Il motivo Andreas Schjelderup, giovane calciatore norvegese del Benfica, è stato condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena. La sentenza è arrivata dopo che il giocatore ha diffuso un video classificato come “di categoria 2” insieme ad . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Andreas Schjelderup è stato accusato in Danimarca di aver condiviso un video sessualmente esplicito con dei minorenni quando giocava per il Nordsjaelland, circa due anni fa. Il giocatore classe 2004 del Benfica ha confermato l'accaduto su Instagram, assu - facebook.com Vai su Facebook
BENFICA - Schjelderup condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena - Andreas Schjelderup, giocatore norvegese del Benfica, è stato condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena per aver diffuso un video “di categoria 2” con degli amici. Da napolimagazine.com
Benfica, Andreas Schjelderup condannato a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena - Il giocatore è stato condannato per aver diffuso dei video: 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena ... Scrive gianlucadimarzio.com
Schjelderup (Benfica) condannato a 14 giorni di carcere per aver condiviso materiale pedopornografico su Snapchat - Schjelderup è stato condannato (anche se per ora la pena è sospesa) per condivisione di materiale sessuale che conteneva minori. Da ilnapolista.it