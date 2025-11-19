Belve | Genny Urtis intervista con incidente | Diletta Leotta e suo fratello? Si sono elevati grazie a me

Genny Urtis è il terzo ospite della puntata di martedì 18 novembre 2025 di Belve, dice di sentirsi una “mariposa,che tutti la amano e nessuno se la sposa”. Si chiama Genny per pigrizia, per non cambiare le iniziali.Racconta che quando era ancora uomo, gli capitava di travestirsi da donna, ora. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

È volata la scarpa di Genny Urtis. “È un 42 e mezzo, ma di mio porto il 36. Ovvio che porto il piede piccolo, sono una femmina” #Belve Vai su X

Le anticipazioni dell’intervista a Genny Urtis a Belve in onda stasera. A Francesca Fagnani ha raccontato il percorso di transizione segnato dalla delusione per il fidanzato rivelatosi un “truffatore”. Poi del litigio con Diletta Leotta “per colpa del fratello”. Cosa ve - facebook.com Vai su Facebook

Genny Urtis nell'intervista a Belve parla del percorso di transizione, degli psicofarmaci e accusa il suo ex - Genny Urtis torna a Belve e nell'intervista a Francesca Fagnani racconta del percorso di transizione e del dolore causato da un ex fidanzato ... Come scrive virgilio.it

Gli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Cristiano Malgioglio, BigMama, Eva Herzigova e Genny Urtis - 20 su Rai 2 con un ricchissimo parterre di ospiti pronti a rispondere al fuoco incrociato delle domande di Francesca Fagnani. Secondo iodonna.it

Genny Urtis a Belve: “Sono in cura per dimenticare il mio fidanzato truffatore. Ho litigato con Diletta Leotta” - A Francesca Fagnani ha raccontato il percorso di transizione segnato dalla delusione per il fidanzato rivelatosi un “truffatore” ... Da fanpage.it