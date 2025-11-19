Belkin richiamo di sicurezza urgente | i dispositivi a rischio incendio
Un richiamo di sicurezza urgente sta facendo discutere appassionati e addetti ai lavori: di cosa si tratta precisamente. Quando parliamo di Belkin, facciamo in particolar modo riferimento al famoso produttore di accessori elettronici Belkin, che ha di recente richiamato l’attenzione su di sé attraverso un avviso di sicurezza urgente e che permane tre prodotti di sua costruzione a causa di un grave rischio per l’incolumità di tante persone. Chiunque possieda questi oggetti, quindi, deve fare molta attenzione e prendere più che sul serio questo delicato avviso. Detto questo, non ci resta altro da fare che approfondire all’interno di questo articolo perché è stato diramato tale avviso e in cosa consiste effettivamente questo rischio così grave e preoccupante: scopriamo tutti i dettagli a riguardo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Rischio incendio per questi prodotti Belkin, richiamo ufficiale #Belkin https://gizchina.it/2025/11/belkin-richiamo-rischio-incendio/ - facebook.com Vai su Facebook
Rischio incendio per questi prodotti Belkin, richiamo ufficiale - Il noto produttore di accessori elettronici Belkin ha diramato un avviso di richiamo di sicurezza urgente per tre dei suoi prodotti a causa di un grave rischio di incendio. Riporta gizchina.it
Belkin richiama circa 90.000 power bank e caricatori per il rischio di surriscaldamento - Dopo Xiaomi e Anker, Belkin ha ora emesso un richiamo per circa 86 mila power bank e caricabatterie. Come scrive notebookcheck.it
Belkin richiama due prodotti con batteria per motivi di sicurezza - L’ azienda spiega che “Un difetto di fabbricazione potrebbe causare il surriscaldamento dei componenti delle celle agli ioni di litio dei prodotti, con conseguente rischio di incendio per i ... Secondo macitynet.it