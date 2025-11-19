Beko altre 62 uscite a fine anno Restano in azienda 170 lavoratori La strategia per il rilancio del sito
Sono 62 le nuove uscite volontarie di lavoratori del sito Beko di Siena, che entro fine anno lasceranno il perimetro aziendale incassando gli oltre 90mila euro di incentivi a disposizione. Salirà così a 126 il numero totale di addii, che porteranno a circa 170 unità l’organico definitivo in carico ai futuri investitori. Come emerso lunedì sera durante la riunione del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy, sono tre i soggetti industriali che avrebbero già messo nero su bianco il loro interesse alla reindustrializzazione dello stabilimento senese. Massimo riserbo sulla loro identità e sulle tipologie produttive, ma l’impegno di azienda e istituzioni è "fare presto", così come chiesto dai sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Beko in ritardo sugli investimenti: cresce la preoccupazione per il rilancio industriale. Nel confronto al MIMIT, il gruppo ha confermato l’impegno sul piano industriale ma restano forti criticità: calo dei volumi in tutte le fabbriche italiane, 578 uscite incentivate e 2 - facebook.com Vai su Facebook
Beko, altre 62 uscite a fine anno. Restano in azienda 170 lavoratori. La strategia per il rilancio del sito - Sono 62 le nuove uscite volontarie di lavoratori del sito Beko di Siena, che entro fine anno lasceranno il perimetro aziendale incassando gli oltre 90mila euro di incentivi a disposizione. Si legge su msn.com
Beko, i conti non tornano: alta tensione - Nel summit a Roma il sottosegretario Bergamotto ha richiamato l’azienda al rispetto degli accordi. msn.com scrive
Beko, 120 uscite ma il rilancio è più vicino - Dei 299 lavoratori del sito Beko di Siena, alla fine dell’anno resteranno agganciati al perimetro aziendale in 180. Secondo lanazione.it