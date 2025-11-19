Sono 62 le nuove uscite volontarie di lavoratori del sito Beko di Siena, che entro fine anno lasceranno il perimetro aziendale incassando gli oltre 90mila euro di incentivi a disposizione. Salirà così a 126 il numero totale di addii, che porteranno a circa 170 unità l’organico definitivo in carico ai futuri investitori. Come emerso lunedì sera durante la riunione del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy, sono tre i soggetti industriali che avrebbero già messo nero su bianco il loro interesse alla reindustrializzazione dello stabilimento senese. Massimo riserbo sulla loro identità e sulle tipologie produttive, ma l’impegno di azienda e istituzioni è "fare presto", così come chiesto dai sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Beko, altre 62 uscite a fine anno. Restano in azienda 170 lavoratori. La strategia per il rilancio del sito