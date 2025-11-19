Beko altre 62 uscite a fine anno Restano in azienda 170 lavoratori La strategia per il rilancio del sito

Sono 62 le nuove uscite volontarie di lavoratori del sito Beko di Siena, che entro fine anno lasceranno il perimetro aziendale incassando gli oltre 90mila euro di incentivi a disposizione. Salirà così a 126 il numero totale di addii, che porteranno a circa 170 unità l’organico definitivo in carico ai futuri investitori. Come emerso lunedì sera durante la riunione del tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy, sono tre i soggetti industriali che avrebbero già messo nero su bianco il loro interesse alla reindustrializzazione dello stabilimento senese. Massimo riserbo sulla loro identità e sulle tipologie produttive, ma l’impegno di azienda e istituzioni è "fare presto", così come chiesto dai sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

