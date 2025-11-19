Beccato a caccia di tordi in Aspromonte con richiamo illegale | denunciato
Non si ferma l'attività di contrasto al bracconaggio nelle aree boschive e delle rapine di armi subite dai cacciatori da parte dei carabinieri della stazione di Santo Stefano in Aspromonte.Infatti, nel corso di una di queste operazioni di controllo, i militari hanno scoperto un uomo intento a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
