Beautiful anticipazioni americane | Hope e Thomas arriva il momento dell’addio
Un nuovo colpo di scena sta per arrivare a tenere vivo l’interesse dei tantissimi fans di Beautiful, che nel corso dei prossimi episodi assisteranno alla fine della relazione tra Hope e Thomas. Dopo le interferenze create da Brooke e da Steffy, che non hanno mai visto di buon occhio questa love story, saranno i due protagonisti a scegliere di dividersi e percorrere strade diverse. Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Beautiful, spoiler americani: Hope e Thomas, fine di un amore. Nel corso degli anni abbiamo assistito a un susseguirsi di alti e bassi tra Hope e Thomas. L’iniziale ossessione del figlio di Ridge per la giovane Logan aveva portato i due a episodi che avrebbero potuto sfociare in dramma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
