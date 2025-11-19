Beautiful anticipazioni al 29 novembre | scontro tra Hope e Steffy

Beautiful, anticipazioni dal 24 al 29 novembre. Steffy attacca Hope dopo il rifiuto di quest’ultima alla proposta di matrimonio di Thomas. Alla Forrester, Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si scontrano duramente riguardo al legame tra Hope e Thomas (Matthew Atkinson). Steffy insiste nell’accusare Hope di essere egoista e manipolatrice, convinta che stia . 🔗 Leggi su 2anews.it

