Bcc Iccrea amplia l’accesso al lavoro agile

Roma, 19 nov. (askanews) – Il Gruppo BCC Iccrea e la delegazione dindacale di Gruppo hanno raggiunto una nuova ipotesi di accordo, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei lavoratori, volto ad estendere la possibilità di accesso al lavoro agile per il personale della Capogruppo BCC Banca Iccrea e delle Società del Perimetro Diretto. L’intesa, riporta un comunicato, nata nell’ambito del percorso di confronto avviato negli anni precedenti, conferma integralmente quanto previsto nel verbale del 10 dicembre 2022. Alla luce dell’evoluzione organizzativa, dell’ingresso di nuovi lavoratori e dell’incremento delle richieste legate a situazioni prioritarie, il Gruppo BCC Iccrea e la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno definito nuove e più ampie misure per favorire un miglior equilibrio tra vita privata e professionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it