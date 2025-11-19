Battaglia di Pokrovsk truppe russe anche nel nord | Mosca tenta l’accerchiamento

Periodicodaily.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Russia tenta la 'mossa a tenaglia'. Tra sforzi diplomatici in corso e nuovi pacchetti di aiuti all'Ucraina, continua la dura battaglia con la Russia per il controllo di Pokrovsk, la città chiave dell'oblast di Donetsk. E le truppe russe, stando ai resoconti di Kiev, sarebbero arrivate anche nella periferia nord nel tentativo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

battaglia pokrovsk truppe russeBattaglia di Pokrovsk, truppe russe anche nel nord: Mosca tenta l'accerchiamento - Tra sforzi diplomatici in corso e nuovi pacchetti di aiuti all'Ucraina, continua la dura battaglia con la Russia per il controllo di Pokrovsk, la città chiave de ... Scrive adnkronos.com

battaglia pokrovsk truppe russeUcraina: Kiev, 'truppe russe avvistate a nord di Pokrovsk' - Truppe russe sono state avvistate fuori dalla periferia settentrionale di Pokrovsk, nell'oblast' di Donetsk. Come scrive iltempo.it

La battaglia della città ucraina di Pokrovsk è nella fase finale: quanto è efficace l'offensiva russa? - Russia e Ucraina si smentiscono a vicenda sull'operazione per la presa della città, e la situazione sul campo resta complessa ... Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Battaglia Pokrovsk Truppe Russe