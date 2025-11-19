Battaglia di Pokrovsk truppe russe anche nel nord | Mosca tenta l’accerchiamento

(Adnkronos) – La Russia tenta la 'mossa a tenaglia'. Tra sforzi diplomatici in corso e nuovi pacchetti di aiuti all'Ucraina, continua la dura battaglia con la Russia per il controllo di Pokrovsk, la città chiave dell'oblast di Donetsk. E le truppe russe, stando ai resoconti di Kiev, sarebbero arrivate anche nella periferia nord nel tentativo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

