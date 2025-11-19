Batman e deadpool si uniscono in deadbat nell’emozionante crossover tra dc e marvel

l’arrivo di deadbat: il crossover tra dc e marvel che scuote il mondo dei fumetti. In questa fase del panorama fumettistico, sono rare le operazioni che riescono a combinare personaggi provenienti da universi diversi in modo così audace da suscitare grande entusiasmo tra i fan. La recente pubblicazione di “DC Marvel: Batman Deadpool” #1 rappresenta una di queste occasioni, portando alla luce una fusione senza precedenti tra due icone del mondo dei comics. Questa creazione, firmata da Grant Morrison e Dan Mora, sta facendo parlare di sé per la sua natura innovativa e il suo fortissimo impatto mediatico, grazie anche a un design che si distingue immediatamente e a un racconto che rompe ogni convenzione narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Batman e deadpool si uniscono in deadbat nell’emozionante crossover tra dc e marvel

