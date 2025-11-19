Si è disputata l’ultima partita della regular season del Gruppo G della Europe Cup e una Dinamo Sassari già certa di chiudere la prima parte della sua stagione europea al primo posto è scesa in campo al Rasta Dome di Vechta, in Germania, con i tedeschi obbligati a vincere per provare a conquistare il secondo posto valido per superare la prima fase del torneo. Inizia forte la squadra di casa, che nei primi tre minuti scappa subito via sull’11-4. Fatica a reagire Sassari e a 4’ dalla fine del primo quarto un canestro di Bamba vale la doppia cifra di vantaggio per il Vechta. Ancora una volta Sassari può solo limitare i danni, impedire ai tedeschi di scappare ancora più via e il primo quarto si chiude sul 23-15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Europe Cup: per Sassari un ko che non fa male col Vechta