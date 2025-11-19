Basket coppe europee Colpo Trieste | batte allo scadere il Galatasaray
Istanbul (Turchia), 18 novembre 2025 – La Pallacanestro Trieste ha aperto la settimana delle squadre italiane di basket impegnate in Europa piazzando un vero e proprio colpaccio in Basketball Champions League: la formazione giuliana ha infatti sbancato Istanbul battendo 80-79 il Galatasaray, fino ad oggi ancora imbattuto (quattro successi) e primo della classe nel gruppo E. Decisivo per il successo dei giuliani, che tengono vive le speranze di qualificazione alla seconda fase, è stato un canestro siglato a 6” dall’ultima sirena da Markel Brown, autore alla fine di 13 punti conditi con 7 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
