Barilla apre centro per l' innovazione Bite | cos' è e come funziona
Barilla ha aperto a Parma il BITE (Barilla Innovation & Technology Experience), un centro dedicato alla ricerca e allo sviluppo alimentare che ospiterà oltre 200 ricercatori tra tecnologi alimentari, ingegneri, chef e food designer. Con una superficie di quasi 14.000 metri quadrati, il BITE integra laboratori all’avanguardia, cucine sperimentali, aree per degustazioni e un Customer Collaboration Center per favorire l’interazione con partner e stakeholder. Il centro applica un modello di open innovation, già attivo con 84 collaborazioni con università e centri di ricerca in Italia e all’estero, e prevede programmi di stage per giovani talenti nel settore food. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
