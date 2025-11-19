Bari auto finisce in mare durante imbarco | il conducente sale sul tetto e si salva VIDEO

Momenti di apprensione ieri pomeriggio al porto di Bari, dove un’auto è precipitata in mare durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto verso l’Albania. Il conducente, miracolosamente illeso, si è messo in salvo salendo sul tetto del veicolo mentre attendeva l’arrivo dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, per motivi ancora in corso di accertamento, ha superato la banchina e ha terminato la corsa in acqua. I soccorsi. Immediato è stato l’intervento della Guardia Costiera, che ha messo in sicurezza la zona e prestato assistenza al conducente. Testimoni presenti raccontano la scena concitata: l’uomo, visibilmente spaventato, è riuscito a mantenersi in equilibrio sul tetto dell’auto, evitando il rischio di annegamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

