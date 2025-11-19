Bar chiuso dopo i controlli della polizia Ritrovo di pregiudicati

Il Questore di Caserta, su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Mondragone, ha disposto la sospensione della licenza di un bar del territorio, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.Il provvedimento è stato adottato sulla base dei risultati dei controlli effettuati dalla Sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Bar chiuso dopo i controlli della polizia. "Ritrovo di pregiudicati"

Altre letture consigliate

Milano, spaccio Gintoneria: chiuso il secondo filone d'indagine sulla droga. Dopo i patteggiamenti di Lacerenza e Stefania Nobile sei persone verso il processo - facebook.com Vai su Facebook

Chiuso lo #shutdown dopo 43 giorni, ora il confronto politico si sposta sull’estensione dell’ #ACA. Tassi in lieve calo, #BCE e #Fed prudenti. #Dollaro debole. Ribasso del #Brent per surplus atteso, i preziosi salgono con le attese di tagli #Fed. #MpsNews #Mar Vai su X

Chiuso un bar nel centro di Nettuno dalla Polizia di Stato: la decisione dopo risse, degrado e un fatto gravissimo - Chiuso un bar nel centro di Nettuno dalla Polizia di Stato: la decisione dopo risse, degrado e un fatto gravissimo ... Segnala ilcaffe.tv

Catania, chiuso bar a Nesima: era il covo abituale di pregiudicati per organizzare rapine - Bar chiuso per 7 giorni a Nesima, Catania: la Polizia ha riscontrato la presenza abituale di pregiudicati e rischi per la sicurezza pubblica. Si legge su virgilio.it

Nettuno, bar chiuso per risse e minorenni ubriachi: sigilli dopo i controlli della Polizia - Bar chiuso a Nettuno per spaccio e degrado: minorenni intossicati e presenza di pregiudicati. Riporta virgilio.it