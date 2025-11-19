Bar chiuso dopo i controlli della polizia Ritrovo di pregiudicati

Il Questore di Caserta, su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Mondragone, ha disposto la sospensione della licenza di un bar del territorio, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.Il provvedimento è stato adottato sulla base dei risultati dei controlli effettuati dalla Sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

