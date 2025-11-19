Bando Sviluppumbria E’ tutto in regola
Il bando di Sviluppumbria “Sostegno agli investimenti delle imprese ricettive Pr-Fesr 2021-2027” in merito alle risorse per i miglioramenti utili alla riqualificazione della ricettività delle strutture risale al 2024, promosso dall’allora assessore al Turismo Paola Agabiti, è perfettamente in regola. A farlo sapere è la Regione, che ripercorre per filo e per segno tutte le date della vicenda fino alla pubblicazione del bando fino al 5 novembre scorso. "Alla seduta di giunta che ha deciso anche risorse aggiuntive per cercare di finanziare la quasi totalità dei progetti la presidente Stefania Proietti non era presente" aggiunge Palazzo Donini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
