Bandi voucher la Regione stanzia altri 650mila euro per favorire l' internazionalizzazione delle imprese
ANCONA – La Regione Marche ha stanziato 650mila euro per completare lo scorrimento delle graduatorie dei bandi voucher 2023–2024, dedicati all’internazionalizzazione delle imprese. L’approvazione definitiva del provvedimento è avvenuta durante la riunione settimanale della giunta regionale.Con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Opportunità contributi a fondo perduto: approfondimento sui bandi attivi per far crescere la tua azienda”: questo il titolo del Focus Webinar che si terrà martedì 25 novembre 2025 dalle 16 alle 17. Organizzato da IMPRESA, in collaborazione con Profima, è l - facebook.com Vai su Facebook
Bandi voucher per internazionalizzare imprese, altri 1,3 milioni - La Regione Marche ha stanziato 650 mila euro per completare lo scorrimento delle graduatorie dei bandi voucher 2023- Lo riporta msn.com
Sport, la Regione Lazio stanzia 24 milioni di euro per i voucher. Palazzo: «Operazione senza precedenti. Aiutiamo 47mila famiglie» - La Regione Lazio stanzia nuovi fondi per l’erogazione dei voucher sport e amplia la platea degli ammessi. Segnala ilmessaggero.it
VOUCHER AI MINORI PER L’ACCESSO GRATUITO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA: AL VIA IL BANDO PUBBLICO PER LE FAMIGLIE - 2024, la Regione Campania stanzia 2 milioni e 500 mila euro in voucher destinati ai minori per l'accesso gratuito all'attività sportiva. Secondo regione.campania.it