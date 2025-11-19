Bandi voucher la Regione stanzia altri 650mila euro per favorire l' internazionalizzazione delle imprese

Anconatoday.it | 19 nov 2025

ANCONA – La Regione Marche ha stanziato 650mila euro per completare lo scorrimento delle graduatorie dei bandi voucher 2023–2024, dedicati all’internazionalizzazione delle imprese. L’approvazione definitiva del provvedimento è avvenuta durante la riunione settimanale della giunta regionale.Con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

