Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale | in manette 3 imprenditori del settore farmaceutico

Tre imprenditori del settore farmaceutico sono stati arrestati questa mattina dai Finanzieri di Salerno nell'ambito di un'operazione riguardante bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L'intervento si inserisce in un'indagine volta a contrastare pratiche illecite nel settore, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire legalità e trasparenza.

Nella mattinata di oggi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato all'arresto di tre imprenditori operanti nel settore farmaceutico L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: in manette 3 imprenditori del settore farmaceutico

Sequestri a Fiumicino | sotto sigilli appartamento e distributore di carburante - Zazoom Social News

Bisceglie, bancarotta fraudolenta e distrazione patrimoniale: denunce e sequestro dei beni aziendali - Bisceglie, azienda di prodotti da forno: bancarotta fraudolenta e distrazione patrimoniale. Lo riporta telebari.it

Forniture per oltre mezzo milione mai pagate e sparite nel nulla, chiesto il processo per 5 imputati - Fissata per il prossimo 22 gennaio l’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta che vede al centro il fallimento della società Andromeda srls, avvenuto il 13 marzo del 2019 ... Si legge su lecceprima.it

#GdiF #VerbanoCusioOssola: eseguite 6 misure cautelari personali per bancarotta fraudolenta da 2,5 milioni di euro. #NoiconVoi - facebook.com Vai su Facebook