Bambini troppo digitali L’allarme dei pediatri

Tv2000.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme della Società Italiana di Pediatria sui rischi dei dispositivi digitali tra i bambini, anche per l’abbassamento dell’età di utilizzo. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

