Bambini di 8 anni tagliati fuori dal torneo Manifesta superiorità esclusi perché troppo forti
Una vicenda che sta facendo discutere il mondo dello sport giovanile casertano. I genitori dei piccoli calciatori della Virtus Sparanise, categoria 2016 a 6, hanno scritto una lunga e articolata lettera indirizzata all’Opes Italia, al Comitato Regionale Campania e al Comitato Provinciale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
COSTRUIAMO IL NATALE Laboratorio artistico per bambini 5-10 anni Dalla decorazione delle candele, ai lavoretti fatti con la stoffa: il Comune organizza un laboratorio artistico dove i bambini possono sperimentare i materiali e realizzare decorazioni natalizie - facebook.com Vai su Facebook
Bambino di 8 anni ucciso a coltellate, il cadavere della mamma trovato in mare da un sub: ipotesi omicidio-suicidio - Un bambino di 8 anni trovato senza vita in casa con ferite di arma da taglio e il cadavere di una donna rinvenuto in mare da un sub. Come scrive leggo.it
Bambino di 8 anni trovato morto in casa. Sul corpo segni di violenza - Una scoperta sconvolgente quella che hanno fatto i Carabinieri a Calimera, nel Salento: un bambino di 8 anni è stato ritrovato cadavere nella casa in cui abitava con la madre. Da msn.com
Bambino di 8 anni morto in casa con ferite da taglio, sub trova il cadavere di una donna in mare: «Può essere la mamma» - Un bambino di 8 anni trovato senza vita in caso con il ferite di arma da taglio e il cadavere di una donna rinvenuto in mare da un sub. Come scrive leggo.it