Bambini di 8 anni tagliati fuori dal torneo Manifesta superiorità esclusi perché troppo forti

Una vicenda che sta facendo discutere il mondo dello sport giovanile casertano. I genitori dei piccoli calciatori della Virtus Sparanise, categoria 2016 a 6, hanno scritto una lunga e articolata lettera indirizzata all’Opes Italia, al Comitato Regionale Campania e al Comitato Provinciale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it