Bambina muore a 2 anni dopo le dimissioni dall' ospedale La mamma di Ludovica | Esami affrettati potevano fare di più Fissata l' autopsia

Ilgazzettino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - «I medici potevano fare di più viste le condizioni in cui la bambina è stata portata al pronto soccorso di Feltre»: un dolore straziante ed. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

bambina muore a 2 anni dopo le dimissioni dall ospedale la mamma di ludovica esami affrettati potevano fare di pi249 fissata l autopsia

© Ilgazzettino.it - Bambina muore a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale. La mamma di Ludovica: «Esami affrettati, potevano fare di più». Fissata l'autopsia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

bambina muore 2 anniBorgo Valbelluna, bimba di 2 anni dimessa dall'ospedale muore dopo poche ore - Era stata visitata al pronto soccorso di Feltre per febbre e affanno, con esami risultati regolari. Secondo rainews.it

bambina muore 2 anniDimessa dall’ospedale, bimba di 2 anni muore dopo poche ore: aperta un’inchiesta - Una bambina di due è morta a Feltre poche ore dopo la dimissione dall’ospedale; Procura apre inchiesta e disposta autopsia. Da blitzquotidiano.it

bambina muore 2 anniBimba di 2 anni muore dopo le dimissioni dall’ospedale nel bellunese, indagini su cure e valutazioni cliniche - La piccola di Borgo Valbelluna è deceduta ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Feltre. Da rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Bambina Muore 2 Anni