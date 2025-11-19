Ballando con le Stelle | come sta Francesca Fialdini? Le sue parole sul ritorno nel programma

Today.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Annunciare di dovermi fermare è stata una grande amarezza”. Non si nasconde dietro un sorriso d'ordinanza Francesca Fialdini, mentre seduta davanti a Milly Carlucci, nella nuova puntata di Ballando Segreto, parla di come sta. A farle coraggio il suo maestro, Giovanni Pernice, che la sprona. 🔗 Leggi su Today.it

