Bakery arrivata la fumata bianca dopo tre giorni di sciopero | Sarà applicato il giusto contratto
E’ stato un mercoledì cruciale per la vertenza Bakery a Forlimpopoli. “Dopo tre giorni di sciopero e presidio davanti ai cancelli dello stabilimento l’azienda ha firmato un accordo che riconosce i diritti dei dipendenti - annunciano Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Nidil Cgil, Felda Cgil e Uil Temp. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un ringraziamento a Riccardo di Bakehouse Bakery and Coffee di Selvazzano Dentro (PD), che ci manda le foto della sua Tonale arrivata direttamente a domicilio! Cheauto continua a ringraziare ! - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Liguria arriva a Copenaghen per aprire le bakery di design più amate della città per approfondire leggi l'articolo qui: Vai su X
Fumata bianca in Parlamento, al Csm eletto Daniele Porena - Un avvocato non ancora cinquantenne e già dalla lunga carriera nel mondo accademico, ora pronto a sedere tra i membri del Consiglio superiore della magistratura. Scrive ansa.it
Fumata bianca in Parlamento, al Csm eletto Daniele Porena - Fumana bianca al terzo scrutinio del Parlamento in seduta comune per eleggere un componente del Csm in sostituzione di Rosanna Natoli. Segnala ansa.it