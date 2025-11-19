Bakery arrivata la fumata bianca dopo tre giorni di sciopero | Sara applicato il giusto contratto

E’ stato un mercoledì cruciale per la vertenza Bakery a Forlimpopoli. “Dopo tre giorni di sciopero e presidio davanti ai cancelli dello stabilimento l’azienda ha firmato un accordo che riconosce i diritti dei dipendenti - annunciano Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, Nidil Cgil, Felda Cgil e Uil Temp. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

