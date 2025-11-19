baby calciatori adescati in chat foto intime in cambio di regali condannato a cinque anni

Firenze, 20 novembre 2025 – Una condanna a cinque anni e trentamila euro di multa, pur con lo “sconto“ di un terzo previsto dal rito abbreviato, per il frequentatore dei campi di calcio giovanile accusato di aver adescato baby calciatori minorenni e scambiato con loro foto intime. E’ il durissimo verdetto, emesso dal gup Agnese Di Girolamo, che fissa un primo punto, nel filone penale, di una vicenda che ha visto anche l’apertura di un procedimento dal punto di vista sportivo conclusosi con l’esclusione della responsabilità oggettiva della società di cui il “tifoso“ era simpatizzante. Ma le indagini del sostituto procuratore Alessandro Piscitelli, hanno sinora dimostrato che, seppur svincolate dalla responsabilità delle società (il soggetto, 28 anni, fiorentino, di cui non diffondiamo le generalità per tutela dei minori con cui ha avuto a che fare, non risulta un tesserato Figc) le condotte dell’imputato non possono essere inquadrate come giochi innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

