Babbi Natale in moto a Legnago

19 nov 2025

L’Associazione Casette APS, con il patrocinio della Città di Legnago, annuncia la quinta edizione di “Babbi Natale in moto”, in programma per sabato 13 dicembre 2025. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Porto Bello e il Centro Aiuto Vita, supportata da Tecnodeko e con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

babbi natale in moto a legnago

© Veronasera.it - Babbi Natale in moto a Legnago

