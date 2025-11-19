Babbi Natale in moto a Legnago

L’Associazione Casette APS, con il patrocinio della Città di Legnago, annuncia la quinta edizione di “Babbi Natale in moto”, in programma per sabato 13 dicembre 2025. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Porto Bello e il Centro Aiuto Vita, supportata da Tecnodeko e con. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Babbi Natale in moto a Legnago

Approfondisci con queste news

Che meraviglia! La banda dei Babbi Natale del CRA FNM è sempre piena di energia e creatività! Duttili, ecclettici e versatili, proprio come il vero spirito natalizio! Non resta di vedere le sorprese che ci hanno preparato per la STRENNA 2025! Buon lav - facebook.com Vai su Facebook

Babbo Natale in moto, la carica dei trecento - I Santa Claus hanno portato doni ai bimbi delle case famiglia di Massa e Carrara Massa Carrara, 23 dicembre 2024 – I bimbi ... Scrive lanazione.it

Il vescovo di Rimini alla sfilata dei Babbi Natale in moto - Misano, 22 dicembre 2024 – Niente slitta con le renne per i Babbi Natale che si sono presentati in massa all'evento del moto club di Misano. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Babbi Natale in moto all’ospedale: "Portano regali e sorrisi ai bimbi" - Babbi Natale su due ruote per portare regali e sorrisi alle bambine e ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Ramazzini di Carpi. ilrestodelcarlino.it scrive