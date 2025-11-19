Axios | piano Usa-Russia su pace Ucraina

4.06 L'amministrazione Usa guidata da Donald Trump avrebbe collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta il sito web amercicano Axios citando fonti anonime statunitensi e russe. Il piano secondo quanto riferisce il media Usa è composto da 28 punti e si ispira al piano in 20 punti per il cessate il fuoco a Gaza,concordato il mese scorso da Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

