Axios | Trump e Russia lavorano a piano segreto per la fine della guerra in Ucraina

L’amministrazione Trump starebbe lavorando segretamente in consultazione con la Russia per redigere un nuovo piano di 28 punti per porre fine alla guerra in Ucraina, secondo quanto rivelato da fonti ufficiali americane e russe ad Axios. Il piano, ispirato all’accordo sul Gaza promosso da Trump, si articola in quattro aree principali: cessate il fuoco in Ucraina, garanzie di sicurezza, sicurezza in Europa e future relazioni Usa-Russia e Usa-Ucraina. La bozza è frutto di estensive discussioni tra l’inviato di Trump, Steve Witkoff, e il suo omologo russo, Kirill Dmitriev. Proprio Dmitriev si è detto ottimista, affermando che, a differenza di iniziative passate, «sentiamo che la posizione russa viene veramente ascoltata». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Axios: Trump e Russia lavorano a piano segreto per la fine della guerra in Ucraina

